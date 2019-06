Μια 17χρονη από την Ολλανδία που είχε βιαστεί σε μικρή ηλικία και ένιωθε πως δεν αντέχει άλλο το ψυχολογικό τραύμα, υποβλήθηκε νόμιμα σε ευθανασία στο σπίτι της με την βοήθεια ειδικής κλινικής.

Η Noa Pothoven πέθανε την Κυριακή σε νοσοκομειακό κρεβάτι, που είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι του σπιτιού της στη Χάγη, μετά την έγκριση του δικαιώματος στην ευθανασία. Η ίδια υπέφερε από Μετατραυματική Διαταραχή (Post Traumatic Stress Disorder- PTSD), κατάθλιψη και ανορεξία. Για χρόνια προσπαθούσε να ξεπεράσει τα ψυχολογικά της προβλήματα αλλά χωρίς αποτέλεσμα, οπότε αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της μέσω ευθανασίας.

Η Noa με την μητέρα της, Lisette, που σύμφωνα με την ίδια, «ήταν πάντα εκεί για μένα».Στην ηλικία των 17, η Noa δεν χρειαζόταν γονική συναίνεση για να υποβληθεί σε ευθανασία.

Το αίτημα της Noa για ευθανασία εγκρίθηκε επειδή πληρούσε όλους τους όρους της σχετικής νομοθεσίας, που ισχύει στην Ολλανδία από το 2002.

Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Winning or Learning», η Noa είχε περιγράψει πώς είχε δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό σε παιδική ηλικία, εξηγώντας ότι από ντροπή και φόβο, είχε αποκρύψει το γεγονός για πολύ καιρό. Στο βιβλίο της μίλησε επίσης για το πώς η κατάθλιψη και οι διατροφικές διαταραχές έκαναν δύσκολη τη ζωή της, σημειώνοντας πως εδώ και καιρό ένιωθε απολύτως δυστυχισμένη με αποτέλεσμα να μην θέλει πια να ζει. Εκτός από τα προσωπικά της προβλήματα, η 17χρονη είχε αναφερθεί και στα λάθη στην ιατρική φροντίδα που έλαβε, όπως οι πολύ μεγάλες λίστες αναμονής.

Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Winning or Learning», η Noa είχε περιγράψει την σεξουαλική κακοποίηση που έζησε σε μικρή ηλικία.

Χωρίς να το γνωρίζει κανείς, τον περασμένο Δεκέμβριο είχε συζητήσει με την Life End Clinic στην Χάγη τις πιθανότητες ευθανασίας. Όπως είχε δηλώσει τότε στην ολλανδική De Gelderlander, το μόνο που ήθελε ήταν να νιώσει επιτέλους ήρεμη και να μην πονάει πια.

Πρόσφατα η Noa ανακοίνωσε μέσω Instagram πως σταμάτησε να τρώει και να πίνει, μια απόφαση «οριστική και καθόλου παρορμητική», όπως έγραψε στους followers της. «Μετά από χρόνια που το παλεύω, τελείωσε. Μετά από πολλές συζητήσεις, αποφασίστηκε να απελευθερωθώ επειδή ο πόνος που είναι αβάσταχτος. Ουσιαστικά δεν νιώθω και πολύ ζωντανή εδώ και καιρό, επιβιώνω, και ούτε καν αυτό. Αναπνέω αλλά δεν ζω πια», εξήγησε στο ποστ της. Η Noa ζήτησε επίσης στους φίλους και τους ακολούθους της να μην προσπαθήσουν να την μεταπείσουν. «Στην προκειμένη περίπτωση, αγάπη σημαίνει απελευθέρωση», κατέληξε.

Η Noa Pothoven ανακοίνωσε μέσω Instagram την απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της, ζητώντας στον κόσμο να μην προσπαθήσουν να την μεταπείσουν.

Τις τελευταίες ημέρες της ζωής της είχε γύρω της συγγενείς και ανθρώπους που την αγαπούσαν. Τον θάνατό της ανακοίνωσε η αδερφή της.

Στην Ολλανδία η ευθανασία θεωρείται νόμιμη αρκεί να συμφωνεί με το αυστηρό πλαίσιο που περιγράφεται στο «Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act», νόμος που κατοχυρώθηκε επισήμως το 2002 από την ολλανδική βουλή. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αίτημα για ευθανασία μπορούν να υποβάλουν μέχρι και παιδιά ηλικίας 12 ετών εάν το επιθυμούν, μόνο όμως αν ο γιατρός καταλήξει πως ο πόνος του ασθενούς είναι αβάσταχτος και δεν υπάρχει σημάδι βελτίωσης. Το 2017, συνολικά 6.585 άνθρωποι στην Ολλανδία επέλεξαν την ευθανασία ως τρόπο για να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Next time, I'll come to you in Australia ❤ #bestaustralianfriend Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noa Pothoven (@noamaestro) στις 27 Νοέ, 2018 στις 12:42 πμ PST