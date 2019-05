Εκκενώθηκε, νωρίς το απόγευμα, ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι.

Οι τοπικές αρχές διέταξαν την εκκένωση του μνημείου ενώ στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του Πύργου του Άιφελ στο Twitter, σημειώνεται πως θα παραμείνει κλειστός «μέχρι νεοτέρας». Παράλληλα, συστήνεται στους επισκέπτες να αναβάλλουν τη μετάβασή τους στο μνημείο.

Όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα, ένας άνδρας έχει σκαρφαλώσει στον Πύργο και οι αρχές προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. Στις πρώτες εικόνες από το σημείο, ο άνδρας φαίνεται να έχει σκαρφαλώσει περίπου 300 μέτρα πάνω στον πύργο (συνολικού ύψους 324 μέτρων) και οι αξιωματικοί προσπαθούν να διαπραγματευτούν μαζί του για να κατέβει.

Εκπρόσωπος Τύπου της γαλλικής αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ομάδα πυροσβεστών είναι σε επικοινωνία με τον άνδρα, οι προθέσεις του οποίου παραμένουν άγνωστες.

⚠️

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.