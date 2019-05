Σωρεία αντιδράσεων, αλλά και διχασμό, προκαλεί η κίνηση ενός ταυρομάχου που κατεγράφη να σκουπίζει το αίμα ταύρου λίγο πριν τον σκοτώσει.

Ο 39χρονος ταυρομάχος Μοράντε Ντε Λα Πουέμπλα, διακρίνεται λίγο πριν το τέλος της ταυρομαχίας να βγάζει ένα μαντήλι και να σκουπίζει τα υγρά μάτια του ταύρου ο οποίος στέκεται αδύναμος και έτοιμος να καταρρεύσει με τέσσερις λόγχες μπηγμένες στο σώμα του.

Η κίνηση του ταυρομάχου θεωρήθηκε προκλητική και έχει γίνει αφορμή για αντιδράσεις από χρήστες του διαδικτύου αλλά και εκπροσώπους οργανώσεων που κάνουν λόγο για «αρρωστημένο σαδισμό». Υπάρχουν ωστόσο και αυτοί που υπερασπίζονται τον Μοράντε καθώς λένε πως η κίνησή του είναι ένα τελετουργικό που στην ουσία αποτίει φόρο τιμής στο ετοιμοθάνατο ζώο.

During the Seville Fair in April, the bullfighter Morante de la Puebla took a handkerchief out of his pocket to dry the tears of the bull he had been torturing for half an hour.



This psychopathic gesture demonstrates a sick sadism.#ThisIsTheRealsPain #GlobalsPain https://t.co/Yk0nFMCxxx