Ένας επαγγελματίας παλαιστής κατέρρευσε και πέθανε το βράδυ του Σαββάτου στο ρινγκ, σε σόου στο Λονδίνο.

Ο βετεράνος παλαιστής Silver King, κατά κόσμον Σεζάρ Μπάρον, συμμετείχε στο χθεσινό σόου στο Roundhouse του Κάμντεν. Ο 51χρονος Μπάρον δέχτηκε ένα λάκτισμα στα πλευρά και κατέρρευσε στο ρινγκ αλλά, όπως μεταδίδει η Camden New Journal, στην αρχή κανείς δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί - ούτε όσοι βρίσκονταν μέσα στο ρινγκ ούτε, πολύ περισσότερο, οι θεατές που συνέχιζαν να ζητωκραυγάζουν το όνομά του.

Μάλιστα οι διαιτητές, τον γύρισαν ανάσκελα και άρχισαν να μετρούν αντίστροφα για το νοκ-άουτ και έτσι πέρασαν αρκετά κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν αντιληφθούν ότι δεν ανταποκρίνεται. Οι θεατές συνέχιζαν να φωνάζουν "Silver, Silver", ενώ ο 51χρονος πρώην επαγγελματίας του WCW κείτονταν αναίσθητος, μέχρι που οι διοργανωτές κατάλαβαν τι είχε συμβεί και ένα κλιμάκιο γιατρών ανέβηκε βιαστικά στο ρινγκ για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Ήταν όμως ήδη πολύ αργά.

It was an honor to have been friends & shared the ring with the great Silver King. He & Tejano were an amazing team. He truly was one of the greats & I'm heartbroken to learn of his passing. 🙏 #RIPSilverKing pic.twitter.com/WhM1zM9jfp