Τζαμί και όχι μουσείο σκέφτονται να μετονομάσουν οι Τούρκοι την Αγία Σοφία, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεοπτική συνέντευξη.

«Μπορεί να ονομάσουμε την Αγία Σοφία τζαμί, αντί για μουσείο, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να πληρώνουν εισιτήριο», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζοντας τις προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας πως «όπως στο τζαμί Σουλταναχμέτ έρχονται τουρίστες και δεν πληρώνουν, όπως και στο Σουλεϊμάνιε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και στην Αγία Σοφία. Να βγει από το καθεστώς μουσείου».

Η συνέντευξη του Τούρκου προέδρου μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής από το τηλεοπτικό δίκτυο TGRT HABER .

LIVE — Erdoğan on whether Hagia Sophia will be free to enter: This is not unlikely, we might even change its name to Ayasofya Mosquehttps://t.co/BAzinwbZBD pic.twitter.com/9dWOJ0zjqs