Έναν άντρα που προσπάθησε να επιτεθεί στον υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, Τίμο Σόινι, συνέλαβε η αστυνομία την Κυριακή.



Ο άνδρας, που φορούσε μια μπλούζα με το λογότυπο μιας ακροδεξιάς αντιμεταναστευτικής οργάνωσης, κινήθηκε απειλητικά προς τον υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης σήμερα, σύντομα, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε από τις αρχές.

Despite Finland ranked #1 in the Happiness rating it seems not all citizens are equally happy.

Attempted street attack on Foreign Minister Timo Soini | Yle Uutiset | https://t.co/g6dQL3NnAW https://t.co/1f9QDail0o