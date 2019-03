Απειλές για την ζωή της δέχεται η Βρετανίδα κυπριακής καταγωγής που βρίσκεται πίσω από το κίνημα κατά της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αίτημα για ανάκληση του άρθρου 50 και τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit, Μάργκαρετ Γεωργιάδου.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσω των λογαριασμών της στα social media, η κ. Γεωργιάδου δέχεται απειλές για τη ζωή της από φανατικούς οπαδούς του Brexit, οι οποίοι βρήκαν τον αριθμό του τηλεφώνου της και επικοινώνησαν μαζί της, απειλώντας να τη σκοτώσουν.

Η 77χρονη Μάργκαρετ Αν Γεωργιάδου, όπως είναι ολόκληρο το όνομά της, είναι συνταξιούχος ακαδημαϊκός διαμένει μόνιμα στη Βρετανία.

Θεωρεί ότι η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ ισοδυναμεί με καταστροφή και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο κοινοποίησε το αίτημα για ανάκληση του άρθρου 50 και τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit.



Το Σάββατο, οι υπογραφές έφτασαν σε αριθμό τις 4,5 εκατ., ενώ το όνομα της 77χρονης αναφέρεται τις τελευταίες ώρες μαζί με εκείνο της 16χρονης από τη Σουηδία, Γκρέτα Τούνμπεργκ, ως οι γυναίκες σύμβολα που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Μέχρι τώρα, δεν είχε αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ανθρώπου που κρυβόταν πίσω από το αίτημα, το οποίο εξελίχθηκε σε κίνημα με εκατομμύρια υποστηρικτές, για την ανάκληση του άρθρου 50 και τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit. Η ανωνυμία σε παρόμοια ζητήματα αποτελούν δικλείδα ασφαλείας για τον άνθρωπο που υποβάλει το αίτημα.



Ωστόσο, άγνωστο πώς, το όνομά της διέρρευσε πυροδοτώντας ένα μπαράζ απειλητικών μηνυμάτων εναντίον της, πολλά εκ των οποίων αφορούσαν την ζωή της.

Την εξέλιξη αυτή αποκάλυψε η ίδια μέσω αναρτήσεων στα social media γράφοντας «Δέχθηκα τρία τηλεφωνήματα που με απειλούσαν για τη ζωή μου. Ταξιδεύω στην Κύπρο. Ποιος θέλει τόσο πολύ το Brexit, ώστε να σκοτώσει γι' αυτό;», ανέφερε σε μήνυμά της στα social media.

Hi - am the person responsible for the Revoke Art 50 petition. Just needed to tell you that 1. am currently visiting Cyprus. and 2. last night I had three telepohoned death threats. (!) Who wants Brexit so much that they are prepared to kill for it?