Με νέο του Tweet, ο πρόεδρος Τραμπ, κατηγόρησε τα ΜΜΕ πως θέλουν να τον καταστήσουν υπεύθυνο για την επίθεση στη Νέα Ζηλανδία.

Ο πρόεδρος Τραμπ καταδίκασε σήμερα τις «γελοίες» επικρίσεις σε βάρος του, που διατύπωσαν βουλευτές, καταλογίζοντάς του υπεκφυγές σχετικά με την ανωτερότητα της λευκής φυλής,

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις εναντίον δύο τεμενών στη Νέα Ζηλανδία.

«Τα ΜΜΕ Fake News κάνουν ό,τι μπορούν για να με καταστήσουν υπεύθυνο για την φοβερή επίθεση στη Νέα Ζηλανδία» ήταν το tweet που έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις πολύνεκρες επιθέσεις στο Κράιστσερτς από έναν Αυστραλό ακροδεξιό εξτρεμιστή, που στοίχισαν τη ζωή σε 50 μουσουλμάνους πιστούς.

«Θα πρέπει να εργαστούν πολύ σκληρά για να το αποδείξουν αυτό. Τόσο γελοίο!» συμπλήρωσε.

The Fake News Media is working overtime to blame me for the horrible attack in New Zealand. They will have to work very hard to prove that one. So Ridiculous!