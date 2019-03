Συναγερμός επικράτησε το απόγευμα στο Παρίσι, από τη φωτιά που ξέσπασε στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Αγίου Σουλπικίου στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να ελέγξουν την πυρκαγιά ενώ άγνωστη παραμένει προς το παρόν η αιτία.

Οι φλόγες κατέστρεψαν τις εντυπωσιακές πόρτες της εκκλησίας του 19ου αιώνα και βιτρό του ναού αλλά, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, στον υπόλοιπο ναό οι ζημιές είναι μικρές.

#VIDEO The church of Saint-Sulpice in #Paris caught on fire for an unknown reason. #France pic.twitter.com/DkJVrWe4il