Μια ευχάριστη είδηση για τους Βρετανούς καταναλωτές αλλά και τους Κύπριους παραγωγούς και εξαγωγείς χαλουμιού, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική διπλωματική αποστολή στην Κύπρο.

Η Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο επιβεβαίωσε στο Twitter πως ακόμα και σε περίπτωση που υπάρξει Brexit χωρίς συμφωνία, το λεγόμενο «no deal», θα υπάρχουν μηδενικοί δασμοί εισαγωγής στο κυπριακό χαλούμι που θα προορίζεται για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.



«Γνωρίζουμε ότι αυτό θα χαιρετιστεί θερμά από τους Κύπριους εξαγωγείς και τους Βρετανούς καταναλωτές», σημειώνει στο μήνυμα της.

Φαίνεται πως στην Κύπρο υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η βρετανική αποστολή αναφέρει πως δέχθηκε «πολλές ερωτήσεις» σχετικά με την τύχη των εξαγωγών του χαλουμιού.

