Συγκινητικές εικόνες εκτυλίχθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, όπου χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά στη βροχή, μετά από την έκκληση βοήθειας για ένα 5χρονο αγοράκι που πάσχει από λευχαιμία.

Ο μικρός Όσκαρ Σάξελμπι-Λι, διαγνώστηκε τον Δεκέμβριο με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, μία σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου. Υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία για τέσσερις εβδομάδες και σε τουλάχιστον 20 μεταγγίσεις αίματος, και οι γιατροί λένε πως πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε σε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων εντός τριών μηνών.

Σε συνεργασία με τους γονείς, Ολίβια και Τζέιμι, το σχολείο του Όσκαρ ξεκίνησε, τον Φεβρουάριο, μία διαδικτυακή καμπάνια για να βρεθεί συμβατός δότης.

«Αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βρούμε έναν δότη για τον Όσκαρ», δήλωσε η Σου Μπλάντεν, η διευθύντρια του σχολείου.

Από τις δωρεές φίλων και αγνώστων έχουν ήδη συγκεντρωθεί 11.300 δολάρια - περισσότερα από όσα απαιτούνται για τη μεταμόσχευση και η πρωτοβουλία "Hand in hand forOscar" αναζητά συμβατό δότη, με τη βοήθεια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού DKMS. Οποιοσδήποτε μεταξύ 17 έως 55 ετών μπορούν να γίνει δότης.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, περισσότεροι από 4.855 να υποβάλλουν αίτηση για δωρεά βλαστικών κυττάρων, με την ελπίδα ότι κάποιος από αυτούς θα είναι συμβατός με τον μικρό Όσκαρ.

«Αφήσαμε τον Όσκαρ σήμερα το πρωί, για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μας και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μας βοηθήσουν να σώσουμε το όμορφο, αγαπημένο μας παιδί. Το μικρό το πρόσωπο φωτίστηκε, καθώς μοιραστήκαμε όλα αυτά τα υπέροχα βίντεο», δήλωσε η μητέρα του.

4,855 people queue in the rain for hours in the hope that they are a stem cell match to save Oscar Saxelby-Lee. Oscar has only 3 months to find a stem cell donor to help cure his cancer. Click link to read more.https://t.co/X46CbDOoek pic.twitter.com/k1mKsDcC5C