Το κτίριο «Μονακό», το πολυτελές οχυρό του πρώην βαρόνου ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ στο Μεντεγίν της Κολομβίας ισοπεδώθηκε σήμερα με ελεγχόμενη έκρηξη.

Είναι το πρώτο βήμα των σχεδίων του δημαρχείου της πόλης που πρόκειται να δημιουργήσει ένα πάρκο αφιερωμένο στα θύματα της ναρκο-τρομοκρατίας.

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στις 11:53 τοπική ώρα (18:53 ώρα Ελλάδας.) Τρία δευτερόλεπτα αργότερα, μπροστά σε 1.600 άτομα, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων του Εσκομπάρ, οι οκτώ όροφοι του καταφυγίου του «capo» του Καρτέλ του Μεντεγίν μετατράπηκε σε ερείπια.

Ένα σύννεφο λευκής σκόνης κάλυψε τον ουρανό για λίγα λεπτά, με τους πυροσβέστες να ρίχνουν νερό για να πέσει η σκόνη.

Αντιμέτωπος με ένα κομμάτι της κολομβιανής κοινωνίας που υποστήριζε τη διατήρηση του κτιρίου ως μνημείο του αιματηρού πολέμου των καρτέλ κοκαΐνης, ο δήμος ξεκίνησε μια εκστρατεία τονίζοντας ότι δεν είναι θέμα «διαγραφής της Ιστορίας» αλλά «μεταμόρφωσης της».

Η κατεδάφιση του Μονακό «αντιπροσωπεύει την ήττα της κουλτούρας της παρανομίας (...) Αυτό σημαίνει ότι η Ιστορία δεν θα γραφτεί από την μεριά των δημίων», δήλωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε, μπροστά από το μελλοντικό πάρκο Inflexio, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Στη θέση του Μονακό - σύμβολο της χλιδής του Εσκομπάρ, το οποίο ήταν ήδη ετοιμόρροπο - θα δημιουργηθεί ένας χώρος 5.000 τετραγωνικών μέτρων στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της πιο βίαιης περιόδου της ναρκο-τρομοκρατίας στις δεκαετίες του 1980 και 1990, όταν τα κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών διεξήγαγαν έναν ανελέητο πολύνεκρο πόλεμο.

My aunt is the stressed out Colombian lady recording, and the building that was demolished was Pablo Escobar’s old home in Medellin. My dad sent me this video and said “el ultimo polvo de Pablo” 😭😭😭 pic.twitter.com/Lk0SDpt9aW