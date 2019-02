Ένα αυτοκίνητο φέρεται να έπεσε νωρίτερα σήμερα επάνω σε διαδηλωτές των «κίτρινων γιλέκων».

Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες.

Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται η Daily Express, το αυτοκίνητο βρισκόταν στη μέση της διαδήλωσης, όταν ένας από τους επιβάτες κατέβηκε και φώναξε στους διαδηλωτές.

Στη συνέχεια ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι.

BREAKING



At least 4 #GiletsJaunes protestors are in a critical condition after being mowed down in #Rouen after a car violently drove into the crowd.



Pray for their recovery 🙏🏼 #Acte14 #GiletsJaunes #YellowVests pic.twitter.com/idvwtbB1pT