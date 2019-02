Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν το αμερικανικό προσωπικό και τις διπλωματικές εγκαταστάσεις στη Βενεζουέλα, εφόσον χρειασθεί.

Αυτή τη δήλωση έκανε σήμερα ο ναύαρχος Κρεγκ Φόλερ που είναι υπεύθυνος για τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Νότια Αμερική.

«Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε το αμερικανικό προσωπικό και τις διπλωματικές εγκαταστάσεις, αν είναι απαραίτητο», δήλωσε στη διάρκεια κατάθεσής του στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας ο ναύαρχος Κρεγκ Φόλερ.

Ο ναύαρχος Φόλερ δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Άρση κυρώσεων

Παράλληλα γνωστοποιήθηκε χθες πως η Ουάσινγκτον εξετάζει να άρει τις κυρώσεις εις βάρος ανώτερων αξιωματικών του στρατού της Βενεζουέλας αν αυτοί αναγνωρίσουν τον πρόεδρο Χουάν Γκουαϊδό.

Τι δήλωση αυτή έκανε ο Αμερικανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον.

The U.S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice!