Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους όταν πλοίο βυθίστηκε στην Λίμνη Βικτόρια, έξω από την περιοχή Μουκόνο στην Ουγκάντα.

Μέχρι τώρα ο αριθμός των νεκρών είναι σχεδόν τριπλάσιος από αυτόν της αρχικής ανακοίνωσης, ενώ εκτιμάται πως το σκάφος μετέφερε συνολικά 84 επιβάτες.

Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τις ακτές. Σημειώνεται πως η Λίμνη Βικτόρια είναι η μεγαλύτερη της Αφρικής με έκταση 68.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Update on Lake Victoria incident: 29 confirmed dead and 27 rescued. The figures have changed from what I gave last night. Marine team are doing whatever they can to find more bodies.