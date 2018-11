Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέλαβε πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του σεξισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης στα κοινοβούλια.

Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του σεξισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης στα κοινοβούλια σε ολόκληρη την Ευρώπη με το σύνθημα #NotInMyParliament, ανέλαβε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ).

Σε τελετή στο Ελσίνκι, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Μόνιμης Επιτροπής της, βουλευτές από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δεσμεύθηκαν να αναλάβουν δράση στα εθνικά κοινοβούλιά τους για την εξάλειψη αυτής της συμπεριφοράς.

Η πρόεδρος της ΚΣΣΕ, Λ.Μ. Πασκιέ, που ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ο σεξισμός, η παρενόχληση και η βία κατά των γυναικών είναι πολύ συνηθισμένα στο κοινοβουλευτικό περιβάλλον της Ευρώπης. [...] Σε μια δημοκρατία, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ένας υποδειγματικός θεσμός και ένας τόπος όπου οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να εργαστούν ισότιμα, με σεβασμό και ασφάλεια. Αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα του θεσμού, αλλά και για την εικόνα του Κοινοβουλίου στο μυαλό του κόσμου. Βασίζομαι σε όλους εσάς να συμμετάσχετε σε αυτή την κοινή προσπάθεια - να πείτε όχι στον εκφοβισμό, τη σεξιστική συμπεριφορά, την παρενόχληση και τη βία λόγω φύλου».

I count on you all to join this initiative and to say NO to intimidation, sexist behaviour, harassment and gender based violence.#NotInMyParliament#PasDansMonParlementhttps://t.co/Uab5ZjHYvj pic.twitter.com/dHkYPlv0V5