Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση ενός εμπορικού κέντρου στη Νήσο του Μαν, στη Μεγάλη Βρετανία, προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και σχόλια στα social media.

Παρουσιάζει δύο πολικές αρκούδες, σε φυσικό μέγεθος, σε μια στάση που πολλοί από τους επισκέπτες θεώρησαν πως τις δείχνει να κάνουν σεξ.

Οι περισσότεροι πελάτες κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. «Ναι σίγουρα κάνουν σεξ» έγραψε ένας στα social media.

Ένας άντρας που βρέθηκε στο εμπορικό κέντρο, το οποίο κυρίως επισκέπτονται οικογένειες, έγραψε στο Twitter πως ένιωσε «να διασκεδάζει αλλά παράλληλα να ενοχλείται».

Μάλιστα σε άλλο σημείο στον ίδιο χώρο υπήρχε και μια τρίτη αρκούδα που ήταν τοποθετημένη έτσι, ώστε το βλέμμα της να πέφτει πάνω στο «ζευγάρι» που έκανε σεξ.

Σε γενικές γραμμές όσοι είδαν το θέαμα μάλλον είχαν θετικές γνώμες. Κάποιος το χαρακτήρισε την «καλύτερη χριστουγεννιάτικη αναπαράσταση που είδα ποτέ».

@TheLastLeg #isitok A shopping outlet in the Isle of Man set up a lovely polar bear display for Christmas and it looked like this. pic.twitter.com/NtXxfggTm5