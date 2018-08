«Μακαρθισμό του χειρότερου είδους» χαρακτήρισε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την έρευνα για τη ρωσική ανάμιξη στις εκλογές του 2016.

Διαβεβαιώσε ότι έδωσε εντολή σε έναν δικηγόρο του Λευκού Οίκου να συνεργαστεί πλήρως με τους ανακριτές επειδή "δεν έχει τίποτα να κρύψει".

"Μελετήστε τον μακαρίτη Τζόζεφ Μακάρθι επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο, με τον Μιούλερ και τη συμμορία του, που κάνει τον Μακάρθι να μοιάζει με βρέφος. Κάλπικο κυνήγι μαγισσών" ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Study the late Joseph McCarthy, because we are now in period with Mueller and his gang that make Joseph McCarthy look like a baby! Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

Τη δεκαετία του 1950, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από το Ουισκόνσιν Τζόζεφ Μακάρθι είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία που στόχευε οποιονδήποτε υποψιαζόταν ότι ήταν κομμουνιστής ή «συμπαθών» της Ρωσίας. Η ακραία μέθοδος πολιτικής εξόντωσης που εφάρμοζε ονομάστηκε «μακαρθισμός» αλλά οδήγησε τελικά στην πτώση του.

Στην πρωινή ομοβροντία μηνυμάτων του ο Τραμπ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο δικηγόρος του Λευκού Οίκου Ντον ΜακΓκαν συνεργάστηκε με την ομάδα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ που ερευνά τις υποψίες για αθέμιτη σύμπραξη του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ με τη Μόσχα.

«Του είχα χορηγήσει άδεια, όπως και σε όλους τους άλλους, να καταθέσει. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω. Δεν έχω τίποτα να κρύψω και απαιτώ διαφάνεια ώστε το κίβδηλο και απαίσιο κυνήγι μαγισσών να λάβει τέλος. Μακαρθισμός του ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥ είδους», έγραψε.

I allowed White House Counsel Don McGahn, and all other requested members of the White House Staff, to fully cooperate with the Special Counsel. In addition we readily gave over one million pages of documents. Most transparent in history. No Collusion, No Obstruction. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018

....and have demanded transparency so that this Rigged and Disgusting Witch Hunt can come to a close. So many lives have been ruined over nothing - McCarthyism at its WORST! Yet Mueller & his gang of Dems refuse to look at the real crimes on the other side - Media is even worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε επίσης για άλλη μια φορά με δριμύτητα τα μέσα ενημέρωσης γενικά και την εφημερίδα New York Times ιδιαίτερα, εμφανώς ταραγμένος με το συγκεκριμένο άρθρο.

"Για αυτόν τον λόγο τα ΜΜΕ των Ψευδών Ειδήσεων έχουν γίνει ο Εχθρός του Λαού", υποστήριξε.