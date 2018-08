Σε ισχύ είναι από το πρωί της Τρίτης μονομερείς οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον και επέβαλε τις νέες σκληρές κυρώσεις, υπογραμμίζοντας πως στις εταιρείες που θα συνεχίσουν να κάνουν δουλειές με την Τεχεράνη, θα απαγορευθεί να κάνουν δουλειές με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτές είναι οι πιο δριμείες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ και τον Νοέμβριο θα ενισχυθούν κατά ένα ακόμη επίπεδο. Όποιος κάνει μπίζνες με το Ιράν ΔΕΝ θα κάνει μπίζνες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητώ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, τίποτε λιγότερο!», έγραψε σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!