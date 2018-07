Στα social media ίσως έχετε να δει στα trends του feed σας τα hashtags #Kikichallenge, #Keke challenge ή InMyFeelings Challenge.

Ειδικά το τελευταίο είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού του Drake που εκτός από παγκόσμια χορευτική τρέλα έχει εμπνεύσει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο και σίγουρα ανόητο trend που κυκλοφορεί ως πρόκληση μεταξύ νεαρών που θέλουν να εντυπωσιάσουν με τις φιγούρες τους στο Twitter και στο Instagram.

Τι επιτάσσει η πρόκληση; Το να κατέβει κάποιος από το εν κινήσει αυτοκίνητό του -στο ρελαντί- και να συνεχίσει να χορεύει στη μέση του δρόμου, με ανοιχτή την πόρτα του οδηγού για να τον βιντεοσκοπεί ο συνοδηγός του ή απλώς να έχει προγραμματίσει το κινητό να "γράφει" και από τα ηχεία να ακούγεται το δημοφιλές τραγούδι.

Ήδη στα social media υπάρχει άπειρο υλικό με τραυματισμούς νέων ανθρώπων που είχαν τη φαεινή ιδέα να δοκιμάσουν το καινούριο trend, κάτι που έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές σε διάφορα σημεία του πλανήτη να λάβει μέτρα.

Not just a risk for you but your act can put life of others at risk too. Desist from public nuisance or face the music ! #DanceYourWayToSafety #InMySafetyFeelingsChallenge pic.twitter.com/gY2txdcxWZ