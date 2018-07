Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές σήμερα για «λουκέτο» στην λειτουργία της κυβέρνησης.

Όπως δήλωσε σήμερα, θα επιτρέψει την παύση λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στην περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αρνηθούν να υποστηρίξουν τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνησή του, στη νομοθεσία για την μετανάστευση.

«Είμαι πρόθυμος να επιτρέψω την παύση λειτουργίας της κυβέρνησης, στην περίπτωση που οι Δημοκρατικοί δεν μας δώσουν τις απαραίτητες ψήφους για την Συνοριακή Ασφάλεια, η οποία συμπεριλαμβάνει και το Τείχος.

Πρέπει να ξεφορτωθούμε την Λοταρία και τελικά να πάμε σ' ένα σύστημα μετανάστευσης που θα βασίζεται στις αξίες. Χρειαζόμαστε τους καλύτερους ανθρώπους να έρχονται στην χώρα μας, Έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ στο Twitter.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!