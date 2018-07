Το φωτογραφικό στιγμιότυπο στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ φιλά σταυρωτά τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον, σχολιάστηκε ευρέως.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν διαβεβαίωσε σήμερα ότι την πρωτοβουλία για το σταυρωτό φιλί, που αντήλλαξαν οι δύο άντρες στο Οβάλ γραφείο, πήρε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε στον Λευκό Οίκο όπου οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με βασικό θέμα το εμπόριο, ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter την ίδια ημέρα.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0