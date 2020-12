H Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ και μια ομάδα γενικών εισαγγελέων από 48 πολιτείες κατέθεσαν αγωγές κατά του Facebook βάζοντας στο στόχαστρο τις δύο μεγάλες εξαγορές της εταιρείας: το Instagram και το WhatsApp.

Παρότι οι κατηγορίες, και στις δύο περιπτώσεις, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ασαφής, αναμένεται να επικεντρωθούν σε παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα στην απόκτηση του Instagram, έναντι 1 δισ. δολ., το 2012 και του WhatsApp, έναντι 19 δισ. δολ. το 2014. Μετά τις εξαγορές αυτές οι τέσσερις πλέον διαδεδομένες πλατφόρμες, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp και Instagram, ανήκουν πλέον στην ίδια εταιρεία.

Στο πλαίσιο της αγωγής, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου θα επιδιώξει μόνιμη δικαστική εντολή η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση του Instagram και του WhatsApp. Σημειώνεται πως στην αγωγή αναφέρεται ότι η Facebook προσπάθησε ανεπιτυχώς να εξαγοράσει τις ανταγωνίστριες Twitter και Snapchat.

We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.