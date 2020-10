Το Spotify δίνει τη δυνατότητα πλέον στους χρήστες να αναζητήσουν ένα τραγούδι με τους στίχους του.

Η λειτουργία με iOS και Android, φαίνεται να είναι αρκετά απλή. Ο χρήστης πληκτρολογεί μερικούς στίχους στη γραμμή αναζήτησης του Spotify και η εφαρμογή εμφανίζει σχετική λίστα με τα τραγούδια που ταιριάζουν.

Σχετικό παράδειγμα ανάρτησε σε tweet η σχεδιάστρια του Spotify Lin Wang.

My team just shipped something on iOS and Android -



now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify



Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84