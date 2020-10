Το ίδρυμα Νόμπελ μόλις ανακοίνωσε το βραβείο Νόμπελ φυσικής για το 2020.

Το νόμπελ μοιράστηκαν οι επιστήμονες Roger Penrose, Reinhard Genzel και Andrea Ghez.

«Μας πήρε λίγα λεπτά παραπάνω να επικοινωνήσουμε με τους νικητές, για αυτό καθυστερήσαμε», απολογήθηκε ο γενικός γραμματέας του ιδρύματος, Göran K. Hansson μπαίνοντας στην αίθουσα. «Το φετινό βραβείο, αφορά τα πιο βαθιά μυστικά του σύμπαντος», συμπλήρωσε, προαναγγέλλοντας τους επιστήμονες που τιμήθηκαν με το Νόμπελ.

Στον Βρετανό Roger Penrose απονεμήθηκε το μισό νόμπελ «για την ανακάλυψη πως οι μαύρες τρύπες προβλέπονται από τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας». Το άλλο μισό νόμπελ, μοιράστηκαν ο Γερμανός Reinhard Genzel και η Αμερικανίδα Andrea Ghez «για τη ανακάλυψη ενός αντικειμένου τεράστιας μάζας στο κέντρο του Γαλαξία μας».

Η Andrea Ghez έγινε η τέταρτη γυναίκα στην ιστορία των βραβείων που λαμβάνει νόμπελ Φυσικής.

Οι τρεις ερευνητές, μοιράστηκαν την ύψιστη τιμή, για τις ανακαλύψεις τους γύρω από το πιο εξωτικό φαινόμενο στο Σύμπαν, την μαύρη τρύπα. Ο Roger Penrose χρησιμοποίησε ευφυέστατες και πρωτότυπες μαθηματικές μεθόδους για να αποδείξει πως οι μαύρες τρύπες προβλέπονται απευθείας από την γενική θεωρία της Σχετικότητας του Άλμπερτ Άινσταϊν. Ο ίδιος ο Άινσταϊν δεν πίστευε πως οι μαύρες τρύπες υπάρχουν στα αλήθεια, αλλά όπως αποδείχτηκε, αποτελούν το τελευταίο στάδιο τεράστιων άστρων και από το κέντρο τους δεν ξεφεύγει τίποτα, όταν καν το φως.

Τον Ιανουάριο του 1965, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Άινσταϊν, ο Penrose απέδειξε ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν πράγματι να σχηματιστούν και τις περιέγραψε με λεπτομέρεια.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι Reinhard Genzel και Andrea Ghez υπήρξαν επικεφαλής ομάδων αστρονόμων, που εστίασαν στην περιοχή Sagittarius A, στο κέντρο του Γαλαξία μας. Οι τροχιές των λαμπρότερων αστέρων που βρίσκονται πιο κοντά στο γαλαξιακό κέντρο, καταγράφηκαν με λεπτομέρεια που διαρκώς βελτιωνόταν, παράλληλα με τις τεχνολογικές προόδους.

Οι μετρήσεις των δύο αυτών επιστημονικών ομάδων συμπίπτουν, καταδεικνύοντας την ύπαρξη ενός αντικειμένου τεράστιας μάζας στο κέντρο, που έλκει τους αστέρες με τρομερή δύναμη, υποχρεώνοντάς τους να περιφέρονται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Μάζα περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων ήλιων φαίνεται πως είναι συγκεντρωμένη σε μία έκταση που δεν ξεπερνά το ηλιακό μας σύστημα.

Χρησιμοποιώντας μερικά από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια του κόσμοι, οι Genzel και Ghez ανέπτυξαν μεθόδους για να παρατηρήσουν το κέντρο του Γαλαξία, πίσω από τεράστια νέφη διαστρικού αερίου. Πιέζοντας τα όρια της τεχνολογίας, βελτίωσαν τις δυνατότητες ακρίβειας στην παρατήρηση. Το έργο τους αποτελεί την πιο πειστική υπόθεση για μία μαύρη τρύπα τεράστιας μάζας στο Κέντρο του Γαλαξία.

«Οι ανακαλύψεις των φετινών νικητών διεύρυναν την έρευνα και την μελέτη των μικρών και μεγάλων μελανών οπών», λέει ο πρόεδρος της επιτροπής για το Νόμπελ Φυσικής, David Haviland. «Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα για αυτά τα εξωτικά αντικείμενα που ζητούν απαντήσεις και αποτελούν κίνητρο για μελλοντική έρευνα. Όχι μόνο ερωτήματα για την εσωτερική τους δομή, αλλά και ζητήματα ελέγχου της θεωρίας της βαρύτητας κάτω από ακραίες συνθήκες».

«Πολλά πράγματα είναι διαφορετικά φέτος, αλλά ένα πράγμα παραμένει ίδιο: σήμερα κάποιος θα λάβει ένα εξωπραγματικό τηλεφώνημα από τον γενικό γραμματέα Göran K. Hansson», έγραφαν νωρίτερα στην επίσημη σελίδα των Νόμπελ στο Twitter.

