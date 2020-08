Η φετινή έρευνα Nielsen Games 360 αποκαλύπτει ότι το 10% όλων των παικτών άνω των 18 ετών αναγνωρίζονται ως άτομα ΛΟΑΤΚΙ +.

Από τα 2.000 άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικίας άνω των 13 ετών που ερωτήθηκαν, το 40% αναγνωρίζεται ως ομοφυλόφιλος ή λεσβία, το 50% ως αμφιφυλόφιλος και το 10% ως τρανσέξουαλ ή μη δυαδικό άτομο.

Η έρευνα της Nielsen διαπίστωσε ότι οι παίκτες που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ξοδεύουν 8% περισσότερα χρήματα το μήνα σε παιχνίδια από τους αντίστοιχους στρέιτ παίκτες, με μέσο όρο 16,01 δολάρια έναντι 14,78 δολάρια.

Οι παίκτες που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι πιο πιθανό να παίξουν παιχνίδια προσομοίωσης από τους αντίστοιχους παίκτες που δεν είναι ΛΟΑΤΚΙ άτομα, με τα ποσοστά να εντοπίζονται στο 26% έναντι 17% σε εκείνουν που επιλέγουν τις κονσόλες, 41% έναντι 25% σε όσους παίζουν σε υπολογιστή και 40% έναντι 28% σε κινητά.

Τα ευρήματά της έρευνας επίσης δείχνουν ότι οι παίκτες ΛΟΑΤΚΙ+ είναι πιο πιθανό να είναι κάτοχοι κονσόλας (77%) και ότι προτιμούν να παίζουν σε κονσόλες (51%).

Επίσης, οι ΛΟΑΤΚΙ+ gamers προτιμούν περισσότερο το Playstation σε ποσοστό 38% ενώ το 22% προτιμά το XBOX και το 19% τις κονσόλες της Nintendo.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το 36% των παικτών κονσόλας παίζει παιχνίδια μάχης όπως το Super Smash Bros. ενώ το 36% παιχνίδια τρόμου όπως το Dead by Daylight.

Το 46% των παικτών που παίζει σε PC παίζουν RPG, όπως το The Witcher, και αν πρόκειται για το κινητό το 40% παίζει παιχνίδια προσομοίωσης, όπως το The Sims και το άλλο 40% παίζει RPG, όπως το Reigns: Game of Thrones.

«Η έρευνα μας δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια ακμάζουσα υπο-κοινότητα στον εκτεταμένο κόσμο των games που έχει φωνή και αντίκτυπο στον κλάδο γενικότερα», δήλωσε εκπρόσωπος της Nielsen στο Out.

«Οι ΛΟΑΤΚΙ+ παίκτες είναι ενεργοί παίκτες - αν και αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, καθώς αυτοί οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ενεργοί στα πολυμέσα και τείνουν να βρίσκονται στην αιχμή των περισσότερων τάσεων πολυμέσων».

Με πληροφορίες του Out.com