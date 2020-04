Μια ομάδα Αμερικανών ειδικών, υπό την αιγίδα των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (ΝΙΗ), συμβούλευσε επισήμως τους γιατρούς να μην χορηγούν στους ασθενείς με Covid-19 υδροξυχλωροκίνη σε συνδυασμό με αζιθρομυκίνη, λόγω του κινδύνου εμφάνισης καρδιολογικών προβλημάτων.

«Εξαιρουμένου του περιβάλλοντος κλινικών δοκιμών, η επιτροπή (...) συνιστά να μην χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα φάρμακα για τη θεραπεία της Covid-19: ο συνδυασμός υδροξυχλωροκίνης με αζιθρομυκίνη, λόγω πιθανής τοξικότητας» προειδοποίησαν οι ειδικοί στις οδηγίες τους που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη. Συνέστησαν επίσης να μην χρησιμοποιούνται τα φάρμακα λοπιναβίρη/ριτοναβίρη που χορηγούνται συνήθως σε ασθενείς με HIV.

Στην επιτροπή αυτή μετέχουν δεκάδες εκπρόσωποι των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, ιατρικών συλλόγων, πανεπιστημίων, νοσοκομειακών κέντρων και ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Η δουλειά της είναι να συντάσσει τους κανόνες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με SARS-CoV-2, με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

«Στην παρούσα φάση, κανένα φάρμακο δεν έχει δείξει ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για τη θεραπεία της Covid-19», γράφει στις συστάσεις της.

Όσον αφορά τη χορήγηση μόνο υδροξυχλωροκίνης, χωρίς το αντιβιοτικό αζιθρομυκίνη, καθώς και τη χορήγηση του αντιιικού φαρμάκου ρεμδεσιβίρη, η επιτροπή εξηγεί ότι δεν υπάρχουν ακόμη εμπεριστατωμένες μελέτες που να κλίνουν υπέρ της μίας ή της άλλης κατεύθυνσης. «Δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα για να συστήσουμε ή να αποτρέψουμε τη χλωροκίνη ή την υδροξυχλωροκίνη», ανέφεραν.

«Αν χρησιμοποιούνται η χλωροκίνη ή η υδροξυχλωροκίνη, οι κλινικοί γιατροί πρέπει να παρακολουθούν αν θα εμφανιστούν ανεπιθύμητες παρενέργειες στον ασθενή», κυρίως καρδιακές αρρυθμίες. Η παρενέργεια αυτή είναι γνωστή στους γιατρούς, γιατί το συγκεκριμένο φάρμακο χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για τη θεραπεία της ελονοσίας.

Η υδροξυλωροκίνη χορηγείται μαζί με αζιθρομυκίνη σε πολλά νοσοκομεία σε όλον τον κόσμο. Αυτό το «κοκτέιλ» φαρμάκων προωθείται κυρίως από τον Γάλλο γιατρό Ντιντιέ Ραούλ. Συνάδελφοί του ωστόσο τον επικρίνουν επισημαίνοντας ότι απαιτούνται πιο ασφαλείς κλινικές δοκιμές για να διαπιστωθεί αν όντως ο συνδυασμός αυτός βοηθά τους ασθενείς να αναρρώσουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά χαρακτηρίσει «δώρο εξ ουρανού» αυτό το κοκτέιλ, όμως το τελευταίο διάστημα, μετά τις αμφισβητήσεις και τα ανησυχητικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησαν αρκετοί γιατροί, δεν αναφέρεται πλέον στη χλωροκίνη.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....