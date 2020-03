H εταιρεία Netflix ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μειώσει τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (bit rate) στο streaming της πλατφόρμας στην Ευρώπη, για τριάντα ημέρες, για να μην κρασάρει το διαδίκτυο.

Με αυτή την ρύθμιση, εκτιμάται πως το traffic του Netflix στα ευρωπαϊκά δίκτυα θα μειωθεί κατά 25% βοηθώντας στην αποσυμφόρηση και την ομαλή λειτουργία των δικτύων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνομιλίες μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Ψηφιακής Πολιτικής, Τιερί Μπρετόν και του διευθύνοντος συμβούλου της Netflix, Ριντ Χάστινγκς. Εκπρόσωπος της εταιρείας που μίλησε στο Business Insider διαβεβαίωσε πως παρά την μείωση, είναι διασφαλισμένη καλή ποιότητα εικόνας για τους απανταχού συνδρομητές που καλούνται να «μείνουν σπίτι».

Ο Μπρετόν είχε προτρέψει χθες την πλατφόρμα συνεχούς ροής βίντεο να χαμηλώσει την ποιότητα ανάλυσης των βίντεο της για να αποφευχθεί η συμφόρηση στο διαδίκτυο.

