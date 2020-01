Ρομποτικά έπιπλα που αλλάζουν θέση μόνα τους, ρομπότ που δείχνουν στάσεις της γιόγκα ή σερβίρουν και «έξυπνα» μπάνια, είναι ανάμεσα στα νέα εκθέματα της διεθνούς έκθεσης ηλεκτρονικών CES 2020 στο Λας Βέγκας.

Πιο συγκεκριμένα, ρομπότ με μορφή γάτας που σερβίρουν πιάτα τους πελάτες σε εστιατόρια, ρομπότ που κάνουν στάσεις γιόγκα, «έξυπνα» έπιπλα με ρομποτικά πόδια που τους επιτρέπουν να αλλάζουν θέση στον χώρο απλώς με φωνητική εντολή, καθώς επίσης διάφορες καινοτομίες που μετατρέπουν σε «έξυπνα» τα μπάνια, είναι ανάμεσα στα αξιοπερίεργα και χαριτωμένα εκθέματα που παρουσιάζονται φέτος στη μεγαλύτερη στον κόσμο διεθνή έκθεση ηλεκτρονικών προϊόντων CES 2020.

Η ρομποτική σερβιτόρα BellaBot, η οποία αποτελεί δημιούργημα της κινεζικής εταιρείας PuduTech, διαθέτει μία οθόνη που δείχνει καρτούν προσώπου γάτας και νιαουρίζει, όταν φθάνει στα τραπέζια, πράγμα που αποτελεί το αντίστοιχο του «τι θα παραγγείλετε;». Αν ο πελάτης αγγίξει τα αυτιά της, η «γάτα» αντιδρά με ευχαρίστηση, αν όμως αυτός το παρακάνει, το ρομπότ παίρνει μία έκφραση δυσαρέσκειας, για να θυμίσει στον πελάτη ότι δεν πρέπει να διακόπτει για πολύ ώρα τη δουλειά της.

Η γατόμορφη σερβιτόρα προορίζεται για κινεζικά εστιατόρια που συχνά δυσκολεύονται να βρουν το αναγκαίο προσωπικό. Η εταιρεία έχει ήδη πουλήσει παλαιότερες και λιγότερο διασκεδαστικές εκδόσεις του ρομπότ σε περίπου 2.000 εστιατόρια διεθνώς. Η εταιρεία αναλύσεων PP Foresight, σύμφωνα με το BBC, εκτιμά ότι στο μέλλον τα εστιατόρια θα προσφύγουν όλο και περισσότερο στους αυτοματισμούς και στην τεχνητή νοημοσύνη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Το νέο ρομπότ Walker της εταιρείας UBTech μπορεί να πάρει στάσεις της γιόγκα και του τάι-τσι, βοηθώντας τους ανθρώπους να εκπαιδευθούν σε αυτές τις ανατολικές πρακτικές. Είναι όμως πολυτάλαντο, καθώς μπορεί επίσης, μεταξύ άλλων, να σύρει ένα καροτσάκι, να ζωγραφίσει και να χύσει υγρό σε ένα ποτήρι.

Η νεοσύστατη νορβηγική εταιρεία Wheel.me παρουσιάζει ρομποτικά πόδια επίπλων με ροδάκια, τα οποία υπακούουν σε φωνητικές εντολές και επιτρέπουν σε τραπέζια, καρέκλες και άλλα έπιπλα να αλλάζουν μόνα τους θέσεις μέσα στον χώρο.

Πολλές νέες καινοτομίες αφορούν φέτος το μπάνιο. Το ρομπότ RollBot της Charmin, θυγατρικής της αμερικανικής Procter & Gamble, σπεύδει να φέρει χαρτί τουαλέτας σε μπάνια, όπου αυτό έχει τελειώσει. Αν βρεθεί κανείς σε μία τουαλέτα σπιτιού ή άλλου χώρου, που έχει ξεμείνει από χαρτί, μπορεί μέσω «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου να καλέσει το ρομπότ για να του φέρει επειγόντως ένα ρολό.

Η κορεατική start-up Lulu-Lab παρουσιάζει το Lumini Home, έναν «έξυπνο» καθρέφτη που κάνει ανάλυση του δέρματος. Ο καθρέφτης τραβά φωτογραφίες του προσώπου και μετά κάνει ανάλυση της κατάστασης του δέρματος, προτείνοντας σχετικά καλλυντικά προϊόντα, που θα μειώσουν τις ρυτίδες, τα σημάδια, τις κοκκινίλες και άλλες ατέλειες.

Η αμερικανική εταιρεία Kohler εκθέτει την «έξυπνη» τουαλέτα Numi 2.0, η οποία, μεταξύ άλλων, επιτρέπει στους χρήστες να την προσαρμόζουν ανάλογα με τα γούστα τους μέσω φωνητικών εντολών με τη βοήθεια του ενσωματωμένου ψηφιακού βοηθού Alexa της Amazon. Μεταξύ άλλων, μπορεί κανείς, καθώς μπαίνει στο μπάνιο, να ζητήσει να ανάψει το φως, να ανοίξει μόνο του και να θερμανθεί το κάθισμα της λεκάνης, να τραβηχτεί στη συνέχεια μόνο του το καζανάκι, να αλλάξει ο φωτισμός με διάφορα χρώματα, να ακούγονται στα ηχεία οι ειδήσεις κ.ά. Η Numi 2.0 θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά εντός του 2020 σε τιμή γύρω στα 10.000 δολάρια.

Η ίδια εταιρεία έχει αναπτύξει το Moxie, ένα έξυπνο ψηφιακό ηχείο με κόστος 100 έως 230 δολαρίων, που προσαρμόζεται στο ντους και επιτρέπει σε κάποιον να ακούει μουσική καθώς πλένεται, καθώς επίσης να αλλάζει μέσω φωνητικής εντολής τη ροή και τη θερμοκρασία του νερού.

Η εταιρεία Mateo παρουσιάζει ένα «έξυπνο» πατάκι για μπανιέρες ή ντουζιέρες, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ζυγίζονται καθώς κάνουν μπάνιο και τους προειδοποιεί, όταν το βάρος τους έχει ξεπεράσει ένα όριο, που οι ίδιοι έχουν θέσει. Επίσης, το πατάκι αναγνωρίζει τις πατούσες των διαφορετικών ανθρώπων ανάλογα με το διακριτό θερμικό αποτύπωμα κάθε ποδιού και μπορεί να εντοπίσει ακόμη και ιατρικά προβλήματα, όπως το διαβητικό πόδι.

