Εκατομμυριούχος σε μια νύχτα έγινε ένας 16χρονος από την Πενσιλβάνια, που κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Fortnite στη Νέα Υόρκη.

Ο Kyle Giersdorf, γνωστός στο παιχνίδι με το όνομα το όνομα «Bugha», κέρδισε τα μεγάλο βραβείο των 3 εκατομμυρίων δολαρίων στον τελικό του Fortnite World Cup που έγινε χθες, Κυριακή στη Νέα Υόρκη, μετά από δέκα εβδομάδες gaming και με περισσότερους από 40 εκατομμύρια συμμετέχοντες.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτό που νιώθω. Είμαι τόσο χαρούμενος. Όλα όσα έκανα, όλοι οι κόποι μου απέδωσαν καρπούς. Είναι τρελό», είπε σε δηλώσεις του ο 16χρονος.





Ο Kyle Giersdorf δεν ήταν όμως ο μοναδικός εκατομμυριούχος, αφού το Σάββατο, ο επίσης 16χρονος Emil Bergquist Pedersen από την Νορβηγία, γνωστός ως «Nyhrox» και ο 17χρονος David Wang από την Αυστρία, που χρησιμοποιεί το όνομα «Aqua» κέρδισαν στην κατηγορία ντουέτο, επικρατώντας σε 50 ομάδες, και μοιράστηκαν το βραβείο των 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Θα αποταμιεύσω τα περισσότερα χρήματα, ίσως επενδύσω κάποια και σίγουρα θα αναβαθμίσω τον εξοπλισμό μου», δήλωσε μετά την νίκ του ο Nyhrox.

Με πάνω από 250 εκατομμύρια παίκτες, το Fortnite: Battle Royale έχει γίνει ένα από τα διασημότερα παιχνίδια από το 2017 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα σηματοδότησε την είσοδο του παιχνιδιού στον προσοδοφόρο κόσμο των επαγγελματικών τουρνουά, όπου τα έσοδα ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια φέτος εξαιτίας της έκρηξης στις χορηγείς, τη διαφήμιση και τα δικαιώματα αναμετάδοσης.





Με πληροφορίες από Bloomberg