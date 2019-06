Η NASA φωτογράφισε έναν αμμόλοφο στην πεδιάδα «Ελλάς» του πλανήτη Άρη που θυμίζει το σχήμα V του διάσημου λογότυπου στο «Star Trek».

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter μια δορυφορική φωτογραφία που τράβηξε το σκάφος της Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) και η οποία δείχνει στο νότιο ημισφαίριο του Άρη, συγκεκριμένα στην μεγάλη πεδιάδα με την ονομασία «Ελλάς» (Hellas Planitia), έναν αμμόλοφο με σχήμα που μοιάζει με το V του διάσημου λογότυπου του «Star Trek».

Όπως εξηγεί η NASA σε σχετική ανακοίνωση, ο αμμόλοφος σχηματίσθηκε τυχαία μέσα από ένα συνδυασμό λάβας, ανέμων και άλλων φυσικών δυνάμεων.

«Πρόκειται μόνο για σύμπτωση», διαβεβαίωσε το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κάμερα HiRiSE του MRO που τράβηξε τη φωτογραφία.

