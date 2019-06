Απάντηση δίνει η Google στην καταγγελία της αμερικανικής επαγγελματικής ένωσης Τύπου, News Media Alliance, η οποία επικαλούμενη μία μελέτη κατηγορεί τον τεχνολογικό κολοσσό ότι εισπράττει χάρη στον Τύπο, έσοδα χωρίς να αποδίδει σε αυτόν τίποτα.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, αμφισβητήθηκε από την Google και πανεπιστημιακούς μετά τη δημοσίευση της είδησης από τους New York Times και των οποίων τα tweets παραθέτει η ίδια η εταιρία στην απάντησή της:

This kind of journalism is dangerous even if one wants to be sympathetic to the cause: @nytimes blithely gives a newspaper industry group's "study" a lot of ink with very little data "@Google Made $4.7 Billion From the News Industry in 2018, Study Says" https://t.co/PmXRapfgC8 — Raju Narisetti (@raju) June 10, 2019

Oh my god is this nonsense. Marissa Mayer makes an offhanded comment in 2008 about a product that has *literally no advertising or monetization whatsoever*, and suddenly a decade later Google News accounts for 3.3% of Google's revenue? Bullshit.https://t.co/Wtc8Nzk41T — Aron Pilhofer (@pilhofer) June 10, 2019

Utter bullshit. Snippets in search are NOT content. Jeesh. They are links TO the publishers. Google does not monetize Google News. When it makes money on news it's by serving ads ON publishers' sites. https://t.co/z1fcCXrTPZ — Jeff Jarvis (@jeffjarvis) June 10, 2019

Η μελέτη, η οποία έγινε από την εταιρεία συμβούλων Keystone Strategy για την News Media Alliance, αναφέρει ότι η «Google στηρίζεται όλο και περισσότερο στην επικαιρότητα για να αυξήσει τη χρήση των προϊόντων της από τους καταναλωτές». Ο κολοσσός του Ίντερνετ ξεκίνησε την υπηρεσία Google News το 2006 για να παρουσιάζει στους χρήστες του Διαδικτύου τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, αλλά και για να διατηρεί τους καταναλωτές στο οικοσύστημα Google, υπογραμμίζεται στην μελέτη.

Από τη μεριά της η Google εξηγεί ότι «όπως τονίζουν πολλοί ειδικοί, αυτού του είδους οι πρόχειροι υπολογισμοί είναι ανακριβείς. Στη συντριπτική πλειονότητα των ειδησεογραφικών αναζητήσεων δεν προβάλλονται διαφημίσεις.



Η συγκεκριμένη μελέτη αγνοεί την αξία που παράγει η Google. Κάθε μήνα, μέσα από το Google News και το Google Search γίνονται πάνω από 10 δισεκατομμύρια κλικ σε ιστότοπους εκδοτών, τα οποία οδηγούν σε νέες συνδρομές και σε σημαντικά έσοδα γι' αυτούς, από διαφημίσεις. Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά για να είμαστε ένας τεχνολογικός και διαφημιστικός εταίρος για τους εκδότες ειδησιογραφίας, παγκοσμίως», καταλήγει η Google.