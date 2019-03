Έχει «τρελαθεί» ο αριθμός των followers σας στο Instagram; Έχετε χάσει δεκάδες followers ξαφνικά και χωρίς να πρόκειται για κάποια εκκαθάριση ψεύτικων προφίλ; Υπάρχει εξήγηση και η δημοφιλέστερη φωτογραφική πλατφόρμα στον κόσμο προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα.

Τις προηγούμενες ημέρες εταιρικοί λογαριασμοί κυρίως άρχισαν να χάνουν κατά εκατοντάδες πραγματικούς followers χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια κρίση ή κάποια επιχείρηση εκκαθάρισης. Το γεγονός της απώλειας τόσων followers σε ελάχιστα 24ωρα αναφέρθηκε στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και μια πρώτη απάντηση ήταν ότι το Instagram έχει εντοπίσει ένα bug και εργάζεται πάνω στην εξάλειψή του.

Με σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Twitter το Instagram επιβεβαίωσε το πρόβλημα και διαβεβαίωσε ότι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος όλα θα ξαναγίνονταν όπως πριν.

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible.