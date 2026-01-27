Αγωγή κατά της Meta: Ισχυρισμοί ότι μπορεί να βλέπει συνομιλίες στο WhatsApp

Αγωγή κατά της Meta Platforms, Inc. κατέθεσε μία διεθνής ομάδα εναγόντων, ισχυριζόμενοι ότι η εταιρεία τεχνολογίας έχει προβεί σε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, που προσφέρουν οι υπηρεσίες του WhatsApp.

Η Meta έχει αναδείξει την αποκαλούμενη κρυπτογράφηση «end-to-end» σε βασικό χαρακτηριστικό του WhatsApp, προσφέροντας ένα είδος κρυπτογράφησης που σημαίνει ότι ένα μήνυμα είναι προσβάσιμο μόνο από τον αποστολέα και τον παραλήπτη - και όχι από την ίδια την εταιρεία.

Σε αυτού του τύπου τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες, οι οποίες, όπως αναφέρει η εταιρεία, είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή, η εφαρμογή του WhatsApp εμφανίζει το μήνυμα ότι «μόνο τα άτομα αυτής της συνομιλίας μπορούν να διαβάσουν, να ακούσουν ή να κοινοποιήσουν» τα μηνύματα.

Meta faces a lawsuit from an international group of plaintiffs alleging it made false claims about its WhatsApp service https://t.co/WDog23rlVz — Bloomberg (@business) January 25, 2026

WhatsApp: Τα νομικά επιχειρήματα των εναγόντων

Στην αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ στο Σαν Φρανσίσκο, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι ισχυρισμοί της Meta περί ιδιωτικότητας είναι ψευδείς. Αναφέρουν ότι η Meta και το WhatsApp «αποθηκεύουν, αναλύουν και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχεδόν όλες τις υποτιθέμενα “ιδιωτικές” επικοινωνίες των χρηστών του WhatsApp», και κατηγορούν τις εταιρείες και τα ηγετικά τους στελέχη ότι εξαπάτησαν τα δισεκατομμύρια χρηστών της πλατφόρμας παγκοσμίως.

Εκπρόσωπος της Meta, η οποία εξαγόρασε το WhatsApp το 2014, χαρακτήρισε την αγωγή «αβάσιμη» και δήλωσε ότι η εταιρεία «θα επιδιώξει την επιβολή κυρώσεων στους δικηγόρους των εναγόντων».

«Κάθε ισχυρισμός ότι τα μηνύματα των χρηστών στο WhatsApp δεν είναι κρυπτογραφημένα είναι κατηγορηματικά ψευδής και παράλογος», ανέφερε σε email ο εκπρόσωπος της Meta, Άντι Στόουν. «Το WhatsApp χρησιμοποιεί εδώ και μια δεκαετία κρυπτογράφηση end-to-end με το πρωτόκολλο Signal. Αυτή η αγωγή είναι ένα αβάσιμο έργο μυθοπλασίας».

Η ομάδα των εναγόντων, στην οποία περιλαμβάνονται άτομα από την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ινδία, το Μεξικό και τη Νότια Αφρική, υποστηρίζει ότι η Meta αποθηκεύει το περιεχόμενο των επικοινωνιών των χρηστών και ότι εργαζόμενοι της εταιρείας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές.

Η αγωγή επικαλείται «πληροφοριοδότες» που φέρονται να συνέβαλαν στην αποκάλυψη των στοιχείων αυτών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιοι είναι.

Οι δικηγόροι των εναγόντων ζητούν από το δικαστήριο να εγκρίνει την υπόθεση ως συλλογική αγωγή (class action). Πολλοί από τους δικηγόρους που αναφέρονται στο δικόγραφο, από τα δικηγορικά γραφεία Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan και Keller Postman, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Ένας ακόμη δικηγόρος των εναγόντων, ο Τζέι Μπάρνετ από το Barnett Legal, αρνήθηκε να σχολιάσει το βράδυ του Σαββάτου.

Με πληροφορίες του Bloomberg