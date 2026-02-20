Σχέδιο ΗΠΑ για πλατφόρμα που θα παρακάμπτει τις απαγορεύσεις περιεχομένου στην Ευρώπη

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ετοιμάζεται να αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει σε χρήστες στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει απαγορευτεί από τις κυβερνήσεις τους.

Στο σχετικό υλικό θα περιλαμβάνεται περιεχόμενο, που θα εμπεριέχει ρητορική μίσους ή προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας. Την πληροφορία μετέφεραν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση του σχεδίου, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον το βλέπει ως τρόπο αντιμετώπισης της λογοκρισίας.

Η ιστοσελίδα θα φιλοξενείται στη διεύθυνση freedom.gov, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Μία εξ αυτών ανέφερε ότι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης λειτουργίας εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), ώστε η διαδικτυακή κίνηση του χρήστη να εμφανίζεται ότι προέρχεται από τις ΗΠΑ. Προστέθηκε επίσης ότι η δραστηριότητα των χρηστών δεν θα καταγράφεται.

ΗΠΑ: Καθυστέρησε η παρουσίαση της πλατφόρμας

Το έργο τελεί υπό την εποπτεία της υφυπουργού Δημόσιας Διπλωματίας Σάρα Ρότζερς και επρόκειτο να παρουσιαστεί στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου την περασμένη εβδομάδα, όμως η ανακοίνωση καθυστέρησε. Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει τον λόγο της καθυστέρησης, ενώ δύο πηγές ανέφεραν ότι ορισμένοι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μεταξύ τους και νομικοί σύμβουλοι, εξέφρασαν επιφυλάξεις για το σχέδιο. Το υπουργείο αρνήθηκε ότι υπήρξε αναβολή ή εσωτερικές ενστάσεις.

Το εγχείρημα ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με παραδοσιακούς Ευρωπαίους συμμάχους, σε μια περίοδο ήδη τεταμένη λόγω εμπορικών διαφορών, του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και της πίεσης του Τραμπ για μεγαλύτερο έλεγχο στη Γροιλανδία. Η πρωτοβουλία θα μπορούσε επίσης να φέρει την Ουάσιγκτον σε μια ασυνήθιστη θέση: να φαίνεται ότι ενθαρρύνει πολίτες άλλων χωρών να παρακάμπτουν την εθνική τους νομοθεσία.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει πρόγραμμα παράκαμψης λογοκρισίας ειδικά για την Ευρώπη, αλλά υπογράμμισε ότι η «ψηφιακή ελευθερία αποτελεί προτεραιότητα», συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας όπως τα VPN.

Πού διαφέρει η ευρωπαϊκή από την αμερικάνικη προσέγγιση

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση διαφέρει από την αμερικανική, όπου το Σύνταγμα προστατεύει σχεδόν κάθε μορφή έκφρασης. Στην ΕΕ, οι περιορισμοί ενισχύθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης εξτρεμιστικής προπαγάνδας, με νομοθεσίες όπως ο Digital Services Act (σ.σ. ευρωπαϊκός κανονισμός που ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών πλατφορμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και ο βρετανικός Online Safety Act να επιβάλλουν περιορισμούς ή ταχεία αφαίρεση περιεχομένου που θεωρείται παράνομος λόγος μίσους, τρομοκρατική προπαγάνδα ή επιβλαβής παραπληροφόρηση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τις Βρυξέλλες ότι «καταπνίγουν» δεξιούς πολιτικούς σχηματισμούς σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Γερμανία και η Γαλλία. Αντίστοιχα, η πλατφόρμα Χ, που ανήκει στον σύμμαχο του Τραμπ Έλον Μασκ, δέχθηκε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο για μη συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το domain freedom.gov καταχωρήθηκε στις 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό μητρώο. Την Τετάρτη, η ιστοσελίδα δεν περιείχε περιεχόμενο, εμφανίζοντας μόνο το λογότυπο του National Design Studio και τη φράση «fly, eagle, fly», μαζί με φόρμα σύνδεσης.

Με πληροφορίες από Reuters