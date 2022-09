Το ρόβερ Perseverance εντόπισε οργανική ύλη στον Άρη

Ερευνώντας την περιοχή ενός αρχαίου δέλτα ποταμού στον Άρη, το ρόβερ Perseverance συνέλεξε μερικά από τα πιο σημαντικά δείγματα της αποστολής του που ως σκοπό έχει να εξακριβώσει αν υπήρξε ποτέ ζωή στον κόκκινο πλανήτη.

Μερικά από τα δείγματα που συλλέχθηκαν περιλαμβάνουν οργανική ύλη, υποδεικνύοντας ότι ο κρατήρας Jezero, στον οποίο κάποτε πιθανότατα βρισκόταν ένα δέλτα ποταμού, είχε ευνοϊκό περιβάλλον ζωής πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

«Τα πετρώματα που ερευνήσαμε στο δέλτα έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση οργανικής ύλης που έχουμε βρει μέχρι στιγμής στην αποστολή», δήλωσε ο Κεν Φάρλει, επιστήμονας του προγράμματος Perseverance στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας στην Πασαντίνα.

Το Perseverance καθώς και το ρόβερ Curiosity έχουν ξαναβρεί οργανική ύλη στον Άρη. Αλλά αυτή τη φορά, η ανίχνευση έγινε σε μια περιοχή όπου μπορεί κάποτε να υπήρχε ζωή.

