Πανσέληνος Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα δούμε τη «Σελήνη του Χιονιού»

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της η πανσέληνος του ομώνυμου μήνα, γνωστή και ως «Σελήνη του Χιονιού», ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο που θα φωτίσει τον νυκτερινό ουρανό.

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά της στις 17:09 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (EST), δηλαδή 00:09 ώρα Ελλάδας, την 1η Φεβρουαρίου 2026 (δηλαδή ξημέρωμα 2 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα).

Εκείνη τη στιγμή, η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο στον ουρανό της Γης και θα φαίνεται πλήρως φωτισμένη από τη δική μας οπτική γωνία. Όπως αναφέρουν ιστοσελίδες σχετικές με το περιεχόμενο του διαστήματος, η καλύτερη στιγμή για να απολαύσετε αυτό το σεληνιακό θέαμα είναι αμέσως μετά τη δύση του Ήλιου την 1η Φεβρουαρίου, όταν η Σελήνη θα ανατείλει στην ανατολή, κοντά στα άστρα του αστερισμού του Καρκίνου.

Πανσέληνος Φεβρουαρίου 2026: Γιατί ονομάζεται Σελήνη του Χιονιού

Το θέαμα θα ενισχυθεί από το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «σεληνιακή ψευδαίσθηση», κατά το οποίο η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη κοντά στον ορίζοντα, λόγω της εγγύτητάς της με αντικείμενα του προσκηνίου.

Όσοι βρίσκονται στο Βόρειο Ημισφαίριο θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκή θέα, καθώς η Σελήνη θα λάμπει έντονα στον βραδινό ουρανό. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μπορεί επίσης να παρατηρήσετε μια ελαφριά κίτρινη ή πορτοκαλί απόχρωση. Αυτό συμβαίνει επειδή το φως της Σελήνης περνά μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης, διασκορπίζοντας τα μικρότερα μπλε μήκη κύματος και αφήνοντας τα μεγαλύτερα κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα.

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου ονομάζεται συχνά Σελήνη του Χιονιού λόγω των έντονων χιονοπτώσεων που είναι τυπικές αυτή την περίοδο στο Βόρειο Ημισφαίριο. Το όνομά της λειτουργεί ως υπενθύμιση των περασμάτων του χειμώνα, όταν οι χιονοθύελλες είναι συχνές και το τοπίο συχνά καλύπτεται από λευκό πέπλο. Ωστόσο, η Σελήνη του Χιονιού έχει ονομαστεί και «Σελήνη της Πείνας», συμβολίζοντας τη δυσκολία του χειμώνα, όταν τα αποθέματα τροφής είναι περιορισμένα. Για πολλές αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, είναι γνωστή ως «Πανσέληνος της Αρκούδας», σηματοδοτώντας την περίοδο που γεννιούνται τα μικρά των αρκούδων.

Πέρα από τη φυσική της ομορφιά, η Σελήνη του Χιονιού έχει και πολιτισμική και πνευματική σημασία. Στην Ινδία, συμπίπτει με το Guru Ravidas Jayanti, μια γιορτή αφιερωμένη στη ζωή και τις διδασκαλίες του πνευματικού ηγέτη Γκουρού Ραβιντάς. Ο Γκουρού Ραβιντάς τόνιζε την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, και η ημέρα τιμάται με πομπές και λατρευτικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, η πανσέληνος συμπίπτει με τη Magha Purnima, ημέρα νηστείας, προσευχής και φιλανθρωπικών πράξεων για τους Ινδουιστές.

Πανσέληνος Φεβρουαρίου 2026: Ορατός και ο Δίας

Η Σελήνη του Χιονιού δεν περιορίζεται απλώς στο σεληνιακό θέαμα, καθώς ο υπόλοιπος ουρανός που την περιβάλλει θα προσφέρει επίσης απολαύσεις στους παρατηρητές. Ο Δίας θα είναι ιδιαίτερα ορατός στον βραδινό ουρανό, εμφανιζόμενος ως ένα λαμπρό «βραδινό άστρο» ακριβώς πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα.

Για όσους βρίσκονται σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Αφρικής, η δεύτερη ημέρα του Φεβρουαρίου (2/2) θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πανσέληνο να αποκρύπτει τον Ρέγκουλο, το φωτεινότερο άστρο του αστερισμού του Λέοντα. Αυτό θα συμβεί όταν η Σελήνη περάσει ακριβώς μπροστά από τον Ρέγκουλο, κρύβοντάς τον προσωρινά από το οπτικό πεδίο.

Με πληροφορίες από dailygalaxy.com, space.com