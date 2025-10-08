ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025

«ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ» ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ ΓΙΑ ΤΟ 2025

LifO Newsroom
Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EPA
0

Ένα άκρως εντυπωσιακό θέαμα, αντίκρισαν όσοι είδαν το βράδυ της Τρίτης την πανσέληνο του Οκτωβρίου.

Εχθές το βράδυ αναδύθηκε στον αθηναϊκό ουρανό -και όχι μόνο- «το φεγγάρι της Συγκομιδής», όπως ονομάζεται η πανσέληνος του Οκτώβρη, η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς.

Ήταν η πρώτη υπερπανσέληνος μετά τον Νοέμβριο του 2024 και θα ακολουθήσουν ακόμη δύο για το 2025. Μία τον Νοέμβριο αλλά και μία το Δεκέμβριο.

Υπερπανσέληνος, ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά στη Γη στο ελλειπτικό της πέρασμα (το περίγειο), με αποτέλεσμα να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το κανονικό.

Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EUROKINISSI
Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EUROKINISSI
Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EPA
Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EUROKINISSI
Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EPA
Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EPA
Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EPA
Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025 Facebook Twitter
Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EPA
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O: Μαυροντυμένος άνδρας φέρεται να άφησε χαρτοσακούλα στην είσοδο του κέντρου

Ελλάδα / Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O: Μαυροντυμένος άνδρας φέρεται να άφησε χαρτοσακούλα στην είσοδο του κέντρου

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του ελληνικού FBI - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τέσσερα άτομα που κινούνταν στο σημείο λίγα λεπτά πριν την ισχυρή έκρηξη
LIFO NEWSROOM
«Ο αγώνας συνεχίζεται»: Ο Πάνος Ρούτσι τερμάτισε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Ελλάδα / «Ο αγώνας συνεχίζεται»: Ο Πάνος Ρούτσι τερμάτισε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε τη λήξη της κινητοποίησής του, δηλώνοντας ότι «ο αγώνας συνεχίζεται» - Τα αιτήματά του ικανοποιήθηκαν, ενώ η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλά για «μια μεγάλη νίκη απέναντι στο σκοτάδι»
LIFO NEWSROOM
 
 