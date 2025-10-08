Μοναδικές εικόνες από την πρώτη υπερπανσέληνο του 2025

Ένα άκρως εντυπωσιακό θέαμα, αντίκρισαν όσοι είδαν το βράδυ της Τρίτης την πανσέληνο του Οκτωβρίου.

Εχθές το βράδυ αναδύθηκε στον αθηναϊκό ουρανό -και όχι μόνο- «το φεγγάρι της Συγκομιδής», όπως ονομάζεται η πανσέληνος του Οκτώβρη, η πρώτη υπερπανσέληνος της χρονιάς.

Ήταν η πρώτη υπερπανσέληνος μετά τον Νοέμβριο του 2024 και θα ακολουθήσουν ακόμη δύο για το 2025. Μία τον Νοέμβριο αλλά και μία το Δεκέμβριο.

Υπερπανσέληνος, ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά στη Γη στο ελλειπτικό της πέρασμα (το περίγειο), με αποτέλεσμα να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από το κανονικό.

Φωτ. η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025/ EUROKINISSI

