Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ αποκάλυψε πως διαθέτει κρυπτονομίσματα, παρότι η εταιρεία του ίσως να μην προσφέρει σύντομα στους χρήστες τη δυνατότητα συναλλαγών με τον ίδιο τρόπο.



Ερωτηθείς σχετικά στη διάσκεψη DealBook των New York Times, ο Κουκ απάντησε θετικά: «Έχω (κρυπτονομίσματα). Και νομίζω είναι λογικό στο πλαίσιο ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου» απάντησε σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στον Άντριου Ρος Σόρκιν.

«Ωστόσο, δεν πρόκειται για κάποια επενδυτική συμβουλή», συμπλήρωσε. Ο ίδιος είπε πως ενδιαφέρεται «εδώ και καιρό» για τα κρυπτονομίσματα, κάνοντας τη σχετική έρευνα για το θέμα.

Tim Cook of Apple reveals that he has personally invested in cryptocurrency. “I think it’s reasonable to own it as part of a diversified portfolio,” he said at the #DealBook Online Summit. https://t.co/xpahdlKfOe pic.twitter.com/CQpQgShu0x