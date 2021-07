Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός αποσταθεροποιήθηκε όταν κατά λάθος τέθηκαν σε λειτουργία οι προωθητήρες νεοαφιχθείσας ρωσικής μονάδας.

«Οι ομάδες ελέγχου διόρθωσαν την ενέργεια και όλα τα συστήματα λειτουργούν φυσιολογικά», ανακοίνωσε λίγο αργότερα η ΝASA. Αυτό επετεύχθη ενεργοποιώντας τους προωθητήρες άλλης μονάδες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, που είναι πλέον ασφαλής και σταθερός, διαβεβαίωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Following this morning's docking of the Nauka module to the @Space_Station, the module's thrusters started firing at 12:45pm ET inadvertently and unexpectedly, moving the station 45 degrees out of attitude. Recovery operations have regained attitude and the crew is in no danger: pic.twitter.com/jFlDZD7ZHp