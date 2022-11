Κι όμως υπάρχει ήδη iPhone με αναδιπλούμενη οθόνη - Βίντεο

Ένα iPhone 13 Pro με αναδιπλούμενη οθόνη είναι ήδη εδώ, ίσως όχι με τον πατροπαράδοτο τρόπο μέσω της Apple, αλλά χάρη στην επιμονή ενός τεχνικού από την Κίνα, το πτυσσόμενο design πήρε «σάρκα και οστά.»

Το κάτω μέρος της συσκευής στεγάζει τη μητρική πλακέτα με το τσιπ και τη μνήμη, ενώ το άνω μισό περιέχει την μπαταρία, τους αισθητήρες και τις κάμερες.

Οι άξονες που χρησιμοποιήθηκαν, αλιεύτηκαν από ένα Moto Razr 2020 και το πλαίσιο της συσκευής είναι προϊόν 3D εκτύπωσης, όπως εξήγησε ο Ben Geskin, που διατηρεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και έγκυρους λογαριασμούς τεχνολογίας στο Twitter.

Foldable iPhone is here! 🤯



