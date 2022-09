Ιάπωνας υπουργός κήρυξε τον πόλεμο στις δισκέτες

Ο υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Ιαπωνίας κήρυξε τον πόλεμο στις δισκέτες, δεκαετίες αφότου η χρήση τους έγινε ξεπερασμένη.

Ο Τάρο Κόνο δήλωσε ότι θα επεκτείνει την προσπάθειά του να απαλλάξει τη γραφειοκρατία από ξεπερασμένα εργαλεία, καταργώντας σταδιακά τις δισκέτες και μεταφέροντας τις διοικητικές διαδικασίες στο διαδίκτυο.

Ο υπουργός, που στο παρελθόν έχει στραφεί ενάντια στη χρήση του φαξ και των προσωπικών σφραγίδων, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις ακόμη απαιτείται να χρησιμοποιούν δισκέτες, CD ή MiniDisc για να ολοκληρώσουν 1.900 διαδικασίες που σχετίζονται με την κυβέρνηση, όπως η υποβολή αιτήσεων και άλλων εγγράφων.

«Ο υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων κηρύσσει τον πόλεμο στις δισκέτες», έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter την Τετάρτη. Το υπουργείο, συμπλήρωσε «θα αλλάξει αυτούς τους κανονισμούς, ώστε να γίνεται χρήση του διαδικτύου».

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online.