Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο «σεληνιακό ρολόι» στον κόσμο

Ένα νέο κεφάλαιο στη διαστημική εξερεύνηση ανοίγει η Κίνα, παρουσιάζοντας το πρώτο λογισμικό παγκοσμίως για ακριβή χρονομέτρηση στη Σελήνη, ένα «εργαλείο-κλειδί» για μελλοντικές αποστολές, ακριβείς προσεδαφίσεις και -σε βάθος χρόνου- την ανθρώπινη παρουσία στο φεγγάρι.

Το πρόβλημα είναι γνωστό στους φυσικούς εδώ και έναν αιώνα: τα ρολόγια στη Σελήνη «τρέχουν» ταχύτερα από εκείνα στη Γη, λόγω της ασθενέστερης βαρύτητας. Η διαφορά -περίπου 56 μικροδευτερόλεπτα την ημέρα- μπορεί να φαίνεται αμελητέα, όμως συσσωρεύεται με τον χρόνο και καθιστά τον γήινο χρόνο αναξιόπιστο για ακριβή σεληνιακή πλοήγηση.

Το φαινόμενο είχε προβλεφθεί από τη Γενική Σχετικότητα του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

Κίνα: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Η ομάδα του Purple Mountain Observatory στη Ναντζίνγκ ανέπτυξε ένα μοντέλο που λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη χαμηλότερη βαρυτική έλξη της Σελήνης και την κίνησή της στο Διάστημα.

Έτσι, τα γεγονότα στη Σελήνη μπορούν να συγχρονίζονται με ακρίβεια με τα ρολόγια της Γης. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Astronomy & Astrophysics, το σύστημα παραμένει ακριβές σε κλίμακα δεκάδων νανοδευτερολέπτων ακόμη και μετά από 1.000 χρόνια.

Το μοντέλο «πακεταρίστηκε» σε έτοιμο λογισμικό με την ονομασία LTE440 (Lunar Time Ephemeris), ώστε μηχανικοί και αποστολές να μπορούν να συγκρίνουν άμεσα γήινο και σεληνιακό χρόνο, χωρίς πολύπλοκους υπολογισμούς.

Κίνα: Τι αλλάζει με το νέο σύστημα

Όπως επισημαίνει ο αστρονόμος του Χάρβαρντ Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, η χρονομέτρηση στη Σελήνη παύει να είναι θεωρητικό ζήτημα και γίνεται πραγματική μηχανική ανάγκη. Διαφορές ακόμη και ενός μικροδευτερολέπτου μπορούν να προκαλέσουν σφάλματα σε συστήματα πλοήγησης, ειδικά αν δημιουργηθεί στο μέλλον ένα «σεληνιακό GPS» για ακριβείς προσεδαφίσεις.

Μέχρι σήμερα, οι αποστολές βασίζονταν στον γήινο χρόνο με επιμέρους διορθώσεις. Όμως, με περισσότερα σκάφη -και αργότερα ανθρώπους- να επιχειρούν ταυτόχρονα στη Σελήνη, αυτή η λύση θεωρείται πλέον μη βιώσιμη.

Άξιο αναφοράς είναι ότι το 2024, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση είχε ήδη υιοθετήσει ένα γενικό πλαίσιο ώστε η Σελήνη να αποκτήσει δικό της χρονικό σύστημα αναφοράς. Η κινεζική ομάδα είναι από τις πρώτες που μετέτρεψαν αυτή τη θεωρητική κατεύθυνση σε πρακτικό εργαλείο.

Αν και το LTE440 βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και θα χρειαστεί επέκταση για πραγματικό χρόνο πλοήγησης και μελλοντικά δίκτυα σεληνιακών ρολογιών, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η Κίνα προετοιμάζεται σοβαρά για την επόμενη εποχή της σεληνιακής εξερεύνησης, και μάλιστα με τεχνολογία που δηλώνει έτοιμη να μοιραστεί διεθνώς.

Με πληροφορίες από South China Post