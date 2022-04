Fortnite: Η Epic Games συγκέντρωσε 144 εκατ. δολ. για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας

Ηεταιρεία Epic Games, που δημιούργησε το Fortnite, συγκέντρωσε 144 εκατ. δολ. σε συνεργασία με το Xbox, για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Η δημιουργός εταιρεία του Fortnite ανακοίνωσε στις 21 Μαρτίου ότι θα δωρίσει όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις εντός του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων του εικονικού νομίσματος που αγόρασαν οι χρήστες σε κατάστημα ή στο διαδίκτυο, έως τις 3 Απριλίου.

Από την πλευρά του το Xbox, της Microsoft, δωρίζει και αυτό τα έσοδα που προορίζονται για το Fortnite.

Η εταιρεία εξέφρασε τις βαθύτερες ευχαριστίες της σε όλους, όσοι συνέβαλαν.

«Μαζί με την κοινότητα του Fortnite και του Xbox, συγκεντρώσαμε σχεδόν 144 εκατ. δολ. για την Άμεση Αρωγή, τη Unicef, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την Παγκόσμια Κεντρική Κουζίνα για την υποστήριξη των προσπαθειών τους στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία», έγραψε η Epic σε μια ανάρτησή της.

