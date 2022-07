Ερωτήματα για το παράξενο αντικείμενο που εντόπισε το Perseverance της NASA στον Άρη

Ένα παράξενο αντικείμενο εντόπισε το Perseverance της NASA στον Άρη.

Η φωτογραφία του χορδωτού αντικειμένου τραβήχτηκε από το ρόβερ στις 12 Ιουλίου 2022, την 495η ημέρα της τρέχουσας αποστολής του Perseverance για τη μελέτη του κόκκινου πλανήτη.

Δημοσιοποιήθηκαν δύο καρέ του παράξενου αντικειμένου, το οποίος βρέθηκε κάτω από το ρόβερ, για να φανεί σε όλες τις διαστάσεις του.

Παραμένει άγνωστη για τι ακριβώς πρόκειται, αλλά από μία κοντινή ματιά φαίνεται σαν ένα κουβάρι από σπάγκο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το πώς βρέθηκε εκεί.

NASA's Perseverance rover spotted this stringy thing with its front left hazcam on July 12 (sol 495). I don't know what it is, but my money is on something that fell off the EDL chute or sky crane on Feb. 18, 2021 and was since blown to this spot. pic.twitter.com/nK9OZ25RqI