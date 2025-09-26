Από πού προέρχονται οι άνθρωποι τελικά; Νέα εξηγήση - Τι ανακάλυψαν ερευνητές από κρανίο

Ένα ανθρώπινο κρανίο ενός εκατομμυρίου ετών υποδηλώνει ότι η προέλευση των σύγχρονων ανθρώπων μπορεί να φτάνει πολύ πιο πίσω στον χρόνο από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως και εγείρει την πιθανότητα ο Homo sapiens να εμφανίστηκε για πρώτη φορά εκτός Αφρικής.

Κορυφαίοι επιστήμονες κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μετά από επανάληψη ανάλυσης ενός κρανίου γνωστού ως Yunxian 2 που ανακαλύφθηκε στην Κίνα και προηγουμένως ταξινομήθηκε ως μέλος του Homo erectus.

Μετά την εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών ανακατασκευής στο κρανίο, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να ανήκει σε μια ομάδα που ονομάζεται Homo longi (άνθρωπος-δράκος), στενά συνδεδεμένη με τους Ντενίσοβαν που ζούσαν μαζί με τους δικούς μας προγόνους.

Αυτή η επανατοποθέτηση θα καθιστούσε το απολίθωμα το πιο κοντινό που έχει καταγραφεί στο χάσμα μεταξύ των σύγχρονων ανθρώπων και των στενότερων συγγενών μας, των Νεάντερταλ και των Ντενίσοβαν, και θα αναθεωρούσε ριζικά την κατανόηση των τελευταίων 1 εκατομμυρίου ετών ανθρώπινης εξέλιξης.

Ο καθηγητής Κρις Στρίνγκερ, ανθρωπολόγος και επικεφαλής έρευνας στην ανθρώπινη εξέλιξη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, δήλωσε: «Αυτό αλλάζει πολύ τον τρόπο σκέψης, επειδή υποδηλώνει ότι πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια οι πρόγονοί μας είχαν ήδη χωριστεί σε διακριτές ομάδες, υποδεικνύοντας μια πολύ παλαιότερη και πιο σύνθετη ανθρώπινη εξελικτική διαίρεση από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Αυτό σχεδόν διπλασιάζει τον χρόνο προέλευσης του Homo sapiens».

Το κρανίο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στην επαρχία Χουμπέι το 1990, συνθλιμμένο. Με βάση την ηλικία του και ορισμένα χαρακτηριστικά ευρείας γραφής, αποδόθηκε στον Homo erectus, μια ομάδα που πιστεύεται ότι ήταν στους άμεσους προγόνους των σύγχρονων ανθρώπων.

Ποιος είναι ο Homo longi

Η τελευταία εργασία χρησιμοποίησε προηγμένη αξονική τομογραφία, σάρωση επιφάνειας υψηλής ανάλυσης και εξελιγμένες ψηφιακές τεχνικές για να δημιουργήσει μια εικονική ανακατασκευή του κρανίου. Η μεγάλη, κοντή θήκη του εγκεφάλου του κρανίου και η προεξέχουσα κάτω γνάθος θυμίζουν τον Homo erectus. Αλλά το συνολικό σχήμα και το μέγεθος της θήκης του εγκεφάλου και των δοντιών φαίνεται να το τοποθετούν πολύ πιο κοντά στον Homo longi, ένα είδος που οι επιστήμονες έχουν πρόσφατα υποστηρίξει ότι θα πρέπει να ενσωματώνει τους Ντενίσοβαν.

Αυτό θα ωθούσε το χάσμα μεταξύ των δικών μας προγόνων, των Νεάντερταλ και του Homo longi κατά τουλάχιστον 400.000 χρόνια πίσω και, σύμφωνα με τον Στρίνγκερ, εγείρει την πιθανότητα ο κοινός μας πρόγονος- και ενδεχομένως ο πρώτος Homo sapiens- να έζησε στη δυτική Ασία και όχι στην Αφρική. «Αυτό το απολίθωμα είναι το πιο κοντινό που έχουμε στον πρόγονο όλων αυτών των ομάδων», είπε ο Στρίνγκερ.

Μια υπολογιστική ανάλυση μιας ευρύτερης επιλογής απολιθωμάτων υποδηλώνει ότι τα τελευταία 800.000 χρόνια, οι άνθρωποι με μεγάλο εγκέφαλο εξελίχθηκαν κατά μήκος μόνο πέντε κύριων κλάδων: ασιατικός erectus, heidelbergensis, sapiens, Νεάντερταλ και Homo longi (συμπεριλαμβανομένων των Denisovans). «Πιστεύουμε ότι αυτή η μελέτη αποτελεί ένα ορόσημο που απασχολεί τους παλαιοανθρωπολόγους εδώ και δεκαετίες», σχολίασε ο Στρίνγκερ.

Τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με ορισμένες πρόσφατες αναλύσεις που βασίζονται σε γενετικές συγκρίσεις ζωντανών ανθρώπων και αρχαίου DNA, πράγμα που σημαίνει ότι τα συμπεράσματα είναι πιθανό να είναι αμφιλεγόμενα.

Ο Δρ. Frido Welker, αναπληρωτής καθηγητής ανθρώπινης εξέλιξης στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Είναι συναρπαστικό που έχουμε διαθέσιμη μια ψηφιακή ανακατασκευή αυτού του σημαντικού κρανίου. Εάν επιβεβαιωθεί από πρόσθετα απολιθώματα και γενετικά στοιχεία, η χρονολόγηση απόκλισης θα ήταν πράγματι εκπληκτική. Εναλλακτικά, τα μοριακά δεδομένα από το ίδιο το δείγμα θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τη μορφολογική υπόθεση των συγγραφέων».

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Science.

Με πληροφορίες από Guardian