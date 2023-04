Απέτυχε η προσελήνωση της ιαπωνικής αποστολής Hakuto

Απέτυχε τελικά η προσελήνωση της αποστολής Hakuto-R, αφού χάθηκε η επαφή με το διαστημόπλοιο.

Η ιαπωνική start-up εταιρεία ispace, που επιχειρούσε την πρώτη εμπορική προσελήνωση ενός διαστημόπλοιου, έχασε την επαφή μαζί του και η αποστολή πιστεύεται ότι απέτυχε, ανακοίνωσε ο πρόεδρος-γενικός διευθυντής της.

Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο της αποστολής Hakuto-R Mission 1 (M1) ήταν προγραμματισμένο να προσσεληνωθεί στις 19.40 (ώρα Ελλάδας) σήμερα. Είχε εκτοξευθεί τον Δεκέμβριο από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας με έναν πύραυλο της ιδιωτικής εταιρείας SpaceX.

Σύμφωνα με την εταιρεία, χάθηκε η επαφή μαζί του τη στιγμή της προσελήνωσης. «Θεωρούμε ότι δεν καταφέραμε την προσελήνωση», δήλωσε ο Τακέσι Χακαμάντα, ο ιδρυτής και επικεφαλής της ispace. «Οι μηχανικοί μας θα συνεχίσουν να αναλύουν την κατάσταση», πρόσθεσε.

Η επιτυχής προσσελήνωση του M1 θα ήταν μια καλοδεχούμενη είδηση για την ιαπωνική διαστημική τεχνολογία που τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει πολλές αντιξοότητες. Το Τόκιο έχει μεγάλες φιλοδοξίες και στοχεύει να στείλει Ιάπωνες αστροναύτες στη Σελήνη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας.

HAKUTO-R Mission 1 statement. Nothing is confirmed, but it does not look good. pic.twitter.com/fnTsbPNsmh