Τζα Μοράντ: Πρόστιμο $75.000 σε αστέρα του NBA για «χειρονομία-όπλο»

Πρόστιμο ύψους 75.000 δολαρίων (68.400 ευρώ) επιβλήθηκε στον αστέρα του NBA και των Μέμφις Γκρίζλις, Τζα Μοράντ, επειδή έκανε δύο φορές μία χειρονομία που παραπέμπει στη χρήση όπλου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Ο Μοράντ έκανε τις χειρονομίες στην εκτός έδρας νίκη των Γκρίζλις με 110-108 επί των Μαϊάμι Χιτ την Πέμπτη, 3 Απριλίου.

Το ΝΒΑ αναφέρει ότι ο 25χρονος είχε προηγουμένως προειδοποιηθεί από το γραφείο της λίγκας ότι η χειρονομία με το δάχτυλο-πυροβόλο όπλο θα μπορούσε να ερμηνευτεί αρνητικά.

Ja Morant in back to back games 😭



He keep it on him lmaooo pic.twitter.com/l1uUSTuWEe