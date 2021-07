Μία ακόμη ιστορική στιγμή καταγράφηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο: το Σαν Μαρίνο έγινε η χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό που κατακτά μετάλλιο, στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Αλεσάντρα Περίλι έγραψε ιστορία, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο τραπ στη σκοποβολή, με τα χρώματα του Σαν Μαρίνο που έχει περίπου 34.000 κατοίκους.

Μέχρι τώρα, το Λιχτενστάιν είχε τον «τίτλο» της χώρας με τους λιγότερους κατοίκους που έχει μπει στον Ολυμπιακό πίνακα μεταλλίων, χάρη στα 10 μετάλλια από Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

