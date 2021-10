Ο σταρ του NBA Ενές Καντέρ εξαπέλυσε νέα επίθεση στην Κίνα, για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ουιγούρων, καταγγέλλοντας την καταναγκαστική εργασία.

Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς- που πριν από λίγες ημέρες προκάλεσε αντιδράσεις στην Κίνα όταν αποκάλεσε βάναυσο δικτάτορα τον Σι Τζινπίνγκ- έστειλε μήνυμα τόσο με ανάρτησή του στο Twitter, όσο και με τα παπούτσια που φόρεσε στο παρκέ.

«Σύγχρονη σκλαβιά», «Όχι άλλες δικαιολογίες», «Φτιαγμένα από εργασία σκλάβων» και «Υποκρίτρια Nike», ήταν τα μηνύματα με μαύρα γράμματα, ενώ υπήρχαν κόκκινες πιτσιλιές πάνω στα μπασκετικά παπούτσια με τα οποία εμφανίστηκε στο ματς της ομάδας του με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

To the owner of @Nike, Phil Knight



How about I book plane tickets for us

and let's fly to China together.



We can try to visit these SLAVE labor

camps and you can see it with your

own eyes.@KingJames @Jumpman23

you guys are welcome to come too.#EndUyghurForcedLabor pic.twitter.com/241bg887JO